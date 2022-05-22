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Сегодня, 16:19

Аверины рассказали о своем желании выступить на «Ледниковом периоде»

Рустам Имамов
Корреспондент
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Российские гимнастки Дина и Арина Аверины рассказали о том, что в прошлом сезоне планировали принять участие в телепроекте Ледниковый период.

«Ради интереса мы бы с удовольствием выступили на коньках, сделали бы элементы. В прошлом году мы хотели пойти на «Ледниковый период», в этом году если позовут посмотрим, может и согласимся. Какого партнера выберем? Трудно сказать, мы ведь даже не знаем кто там будет, из кого выбирать. Нет партнера мечты, главное чтобы был надежный. Не ронял», — сказали девушки.

Отметим, что Илья Авербух допустил возобновление шоу на Первом канале осенью.

Арина Аверина
Дина Аверина
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