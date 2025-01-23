Художественная гимнастика
Новости
Олимпиада Небесная грация
Главная
Художественная гимнастика

Сегодня, 19:58

Аверина и Соловьев ответили на вопрос о своих отношениях

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Дмитрий Соловьев и Дина Аверина.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Серебряный призер Олимпиады в Токио и 18-кратная чемпионка мира в художественной гимнастике Дина Аверина и фигурист Дмитрий Соловьев ответили на вопрос о своих отношениях.

22 января Аверина опубликовала романтические фотографии с Соловьевым в социальных сетях.

«Не знаю, это обычные фотографии. Мы просто выставили красивые картиночки», — цитирует ответ Авериной РИА «Новости».

«Давайте мы не будем комментировать эти вопросы, это личная жизнь», — добавил Соловьев.

25-летняя гимнастка выступала в паре с Соловьевым на телепроекте «Ледниковый период».

35-летний фигурист завоевал золото Олимпиады-2014 в Сочи и серебро Игр-2018 в командных соревнованиях.

Гимнастка Аверина объявила об отношениях с фигуристом-чемпионом. Их свел «Ледниковый период»

Источник: РИА «Новости»
Фигурное катание
Дина Аверина
Дмитрий Соловьев
Художественная гимнастика
Читайте также
«Спартак» может лишиться главного защитника. Главные трансферные слухи РПЛ за 23 января
В Белом доме новая первая леди. 7 фактов о Мелании Трамп
Вадим Немков: жизнь и карьера российского чемпиона Bellator
Новый формат Лиги чемпионов — великое решение УЕФА. Стало гораздо круче
Рютте в Давосе перепутал направление наступления на Украине
Актера Юру Борисова номинировали на кинопремию «Оскар»
Популярное видео
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Ротенберг в гневе. Вернут ли Россию на Игры
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Зарипова приступила к работе с китайскими гимнастками

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости