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Арина Аверина высказалась о своей ошибке в упражнениях с обручем на ЧМ

Арина Аверина прокомментировала свою ошибку в упражнениях с обручем на ЧМ в японском Китакюсю
16:02
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Российская гимнастка Арина Аверина прокомментировала допущенную ошибку в упражнениях с обручем на ЧМ в японском Китакюсю.

«Сегодня я допустила грубую ошибку в упражнении с обручем, поэтому и оказалась вне медальной тройки. С мячом все получилось куда лучше, и я стала второй. Можно ли списать ошибки на сложности с акклиматизацией? Нет, все спортсменки находятся здесь в одинаковых условиях», — цитирует Арину ТАСС.

Спортсменка заняла шестое место из-за потери предмета. В упражнении с мячом она выиграла бронзовую медаль. Сестра Дина забрала золото в обеих дисциплинах.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12779299

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Виктория Кравченко все материалы автора
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