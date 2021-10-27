Арина Аверина высказалась о своей ошибке в упражнениях с обручем на ЧМ

Российская гимнастка Арина Аверина прокомментировала допущенную ошибку в упражнениях с обручем на ЧМ в японском Китакюсю.

«Сегодня я допустила грубую ошибку в упражнении с обручем, поэтому и оказалась вне медальной тройки. С мячом все получилось куда лучше, и я стала второй. Можно ли списать ошибки на сложности с акклиматизацией? Нет, все спортсменки находятся здесь в одинаковых условиях», — цитирует Арину ТАСС.

Спортсменка заняла шестое место из-за потери предмета. В упражнении с мячом она выиграла бронзовую медаль. Сестра Дина забрала золото в обеих дисциплинах.