Арина Аверина выиграла три золотые медали на этапе "Гран-при" в Чехии

Россиянка Арина Аверина выиграла три золотых медали в индивидуальных упражнениях на этапе "Гран-при" по художественной гимнастике в Брно (Чехия).

Аверина показала результат 23,000 балла в упражнениях с обручем. Второе место заняла представительница Болгарии Боряна Калейн (21,500), тройку замкнула американка Лаура Зенг (21,450). Россиянка Дарья Трубникова стала пятой (19,500 балла).

В упражнениях с мячом Аверина стала первой, показав результат 22,550 балла. На втором месте болгарская спортсменка Катрин Тасева (21,400), на третьем Калейн (21,000). Трубникова стала лишь шестой (20,000).

Аверина также стала лучшей в упражнениях с лентой, набрав 20,450 балла. Второй стала белорусская гимнастка Алина Горносько (19,050), третьей - Тасева (18,400). Трубникова - четвертая (18,100 балла).

Этап "Гран-при" в Брно проходил с 8 по 9 июня.