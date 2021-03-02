Художественная гимнастика
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Художественная гимнастика

Арина Аверина стала победительницей чемпионата России в многоборье

18:00
Арина Аверина. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Арина Аверина. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Теги:

Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Арина Аверина стала победительницей в личном многоборье на чемпионате России, который проходит в Москве. Спортсменка набрала 109, 95 балла.

Серебро завоевала Лала Крамаренко (108,90), опередив Дину Аверину (106,35).

3 марта будут разыграны награды в финалах соревнований в отдельных видах упражнений (по восемь гимнасток в каждом виде).

Художественная гимнастика: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир