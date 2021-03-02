Арина Аверина стала победительницей чемпионата России в многоборье

Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Арина Аверина стала победительницей в личном многоборье на чемпионате России, который проходит в Москве. Спортсменка набрала 109, 95 балла.

Серебро завоевала Лала Крамаренко (108,90), опередив Дину Аверину (106,35).

3 марта будут разыграны награды в финалах соревнований в отдельных видах упражнений (по восемь гимнасток в каждом виде).