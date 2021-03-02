Арина Аверина рассказала о задачах на чемпионате России

Чемпионка России 2021 года по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье Арина Аверина рассказала, какие задачи ставила перед собой до начала соревнований.

«В этом году было сложно выступать, потому что конкуренция была огромная. И для меня главной задачей было здесь преодолеть себя. Я не вспоминала о том, что было на «Гран-при» и думала только о том, как добиться здесь результата», — сказала Арина Аверина ТАСС.

Результаты выступлений на чемпионате России являются одним из определяющих факторов при формировании состава национальной команды на предолимпийский чемпионат Европы, который пройдет с 9 по 13 июня в болгарской Варне.