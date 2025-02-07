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7 февраля 2025, 13:18

Арбитр дисквалифицирован за подтасовку результатов экс российской гимнастки

Сергей Разин
корреспондент

Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) дисквалифицировала кипрского арбитра Евангелию Трикомити за подтасовку результатов бывшей российской гимнастки Веры Туголуковой на чемпионате Европы 2024 года, сообщается на сайте фонда.

Представляющая Кипр Туголукова завоевала путевку на Олимпийские игры в Париже, обойдя в многоборье представительницу Польши Лилиану Левиньскую. После этого польская федерация гимнастики подала ряд протестов на судейство. По результатам расследования Трикомити признана виновной в манипулировании оценками на чемпионате Европы, она отстранена на четыре года от любой деятельности, связанной с гимнастикой, за исключением тренерской.

Туголукова — победительница первенства России по художественной гимнастике в многоборье. Также она завоевала четыре медали, одна из которых золотая, на Международных спортивных играх «Дети Азии» в 2022 году.

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