Анастасия Максимова: «Смогли собраться после ошибок»

Самая опытная участница групповых упражнений в составе сборной России Анастасия Максимова оценила выступления в финалах с отдельными предметами, где команда взяла золото и бронзу.

— В упражнениях с обручами и булавами у нас на этот раз получилось все, ровно так же, как накануне с мячами, — отметила Максимова. — И оценка очень высокая. Здорово, что после ошибок в первом финале мы собрались и так здорово выступили во втором. Помогли и Мария Толкачева, как капитан, и Ирина Александровна Винер, и наш тренер Татьяна Владиславовна Сергаева. Поэтому мы и выиграли. (Антон Бабошин)