Художественная гимнастика
Новости
Олимпиада Небесная грация
Главная
Художественная гимнастика

Сегодня, 12:05

«Винер собрала всех и сказала: «Близнюк умирает...». Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике рассказала о тяжелой болезни

Олимпийская чемпионка Близнюк рассказала о тяжелой болезни
Алла Шишкина
Олимпийская чемпионка
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Анастасия Близнюк.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Сегодня на авторском канале YouTube-канале «Без воды» колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной вышло интервью Анастасии Близнюк, двукратной олимпийской чемпионки по художественной гимнастике, 6-кратной победительницы чемпионатов мира, тренера сборной Китая, которая взяла золото на Играх-2024 в Париже в групповом многоборье. Она рассказала, как боролась с тяжелой болезнью почек.

— Что тебе помогло выкарабкаться? У тебя сильный ангел-хранитель? — вопросы Близнюк.

— Думаю, что, конечно, это все вместе. Начиная от лечения, когда мы приехали в Германию. Четко погрузили сразу в скорую помощь. Мне сразу начали делать диализ. Сказали, что им все равно на результаты анализов, которые сделали в Москве. Они будут делать все анализы по новой. Это было очень ответственно. Конечно, врачи. Конечно, это мамина поддержка, Ирины Александровны (Винер. — Прим. «СЭ»), Алишера Бурхановича (Усманова. — Прим. «СЭ»). Он тоже помогал, хочу его тоже выделить. Ирина Александровна постоянно каждый день звонила, спрашивала, как я, как анализы все. Когда как раз я поступила в больницу после перелета, анализы ухудшились, стали еще хуже. Ирина Александровна боялась меня в принципе отпускать, хотела, чтобы врачи прилетели. Но моя мама как раз в аэропорту умоляла, чтобы меня увезли. И когда она позвонила и спросила, как я, мама сказала, что анализы хуже. Ирина Александровна обиделась и сказала: «Я так и знала». Это мне уже рассказывают девочки, что в этот день она зашла в зал и сказала, собрала весь зал, всех тренеров и сказала: «Дорогие друзья. Настя Близнюк умирает». И в зале стоял рев. Но, слава богу, и ангел-хранитель, и вера в Бога, и все. Я сильная, и все в совокупности так сложилось, что я продолжила жить, слава богу.

Алла Шишкина
Анастасия Близнюк
Читайте также
ФИФА запретила Буркина-Фасо играть со сборной России
Скворцова не исключила скорое признание молодыми людей до 60 лет
Путин ответил шуткой советских времен на вопрос о целях для «Орешника»
Причиной смерти постояльцев соццентра на Алтае мог стать ротавирус
Дерби с одной шайбой, СКА наказан за удаления, а Ротенберг взывает к совести. Что произошло в КХЛ 28 ноября
ФИФА подтвердила, что сборной России не будет на ЧМ-2026
Популярное видео
Ги Буше — новый тренер «Авангарда»
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Металлург» снова настиг большой кризис
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
СКА отпустил Серебрякова, Кинэн vs сборная России, снова об «Авангарде»
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Винер рассказала, что российские гимнастки не смогут выступить на ЧМ-2025 в Бразилии

Олимпийская чемпионка Близнюк объяснила, почему не хочет встречаться с китайцем

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости