Олимпийская чемпионка Близнюк — о своей известности в Китае: «Популярнее Анджелины Джоли»

Сегодня на авторском канале YouTube-канале «Без воды» колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной вышло интервью Анастасии Близнюк, двукратной олимпийской чемпионки по художественной гимнастике, 6-кратной победительницы чемпионатов мира, тренера сборной Китая, которая взяла золото на Играх-2024 в Париже в групповом многоборье. Она рассказала о своей популярности в КНР.

— Если бы ты шла по парку в Китае, какая на тебя была бы реакция? В Москве пока тебя никто не узнает.

— Сейчас, конечно, после Олимпийских игр огромный бум случился на меня, на мою нестандартную для китайцев внешность, — отвечает Близнюк. — Они все подбегают, во всех торговых центрах. Просто идешь по улице, они все бегут, узнают. Это и приятно, и немножко странно и непривычно. Проходишь паспортный контроль, пограничники встают со своих мест. До этого со мной не в Пекине, наверное, в Шанхае и других провинциях фотографировались из-за нестандартной внешности.

— Потому что блондинка?

— Да. Сейчас они все знают. Подходят: «Это вы!» Показывают фотографию, начинают фотографироваться. Либо просто тебя фотографируют, и ты «ну, ладно». Это не очень приятный момент, когда они вот так фотографируют и делают вид, что они делают селфи.

— Исподтишка?

— Да. Когда подходят, я всегда очень рада. Сфотографироваться очень приятно, но, когда так, не очень. Причем я уже маску надевала, кепку, волосы сложу. Они все равно меня узнавали.

— То есть ты как голливудская звезда — шифруешься?

— В китайской соцсети «Красная книга» первые по популярности — несколько моих фотографий, а потом идут снимки Анджелины Джоли. Как-то в один день после Олимпийских игр проснулась знаменитой.

— Это дает тебе какие-то бонусы?

— Максимум из бизнес-класса приносили водичку: «Я вас знаю». А так начали писать и предлагать какие-то рекламы и сотрудничество, но пока я ни с кем не подписала контракт. Но в Китае со мной уже две передачи на ТВ сняли.