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Сегодня, 13:20

Олимпийская чемпионка Близнюк — о квадробинге: «Искренне верила в то, что я собака»

Алла Шишкина
Олимпийская чемпионка
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Сегодня на авторском канале YouTube-канале «Без воды» колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной вышло интервью Анастасии Близнюк, двукратной олимпийской чемпионки по художественной гимнастике, 6-кратной победительницы чемпионатов мира, тренера сборной Китая, которая взяла золото на Играх-2024 в Париже в групповом многоборье. Она рассказала, что в детстве представляла себя собакой.

— Ты сейчас не можешь завести животное, потому что все время в разъездах. А вообще хотелось бы? — вопрос Близнюк.

— Мечтаю о большой собаке — о ретривере. С самого детства, потому что я смотрела мультики и фильмы про собак и вообще бегала на четырех лапах, на четвереньках.

— Сейчас же очень модно строить из себя животных. Это называется квадробингом.

— Я бегала. Искренне верила в то, что я собака. Пристегивала от маминой сумочки цепочку-ошейник и бежала как в упряжке. Представляла, что я собака. Каждое утро, когда просыпалась, включала мультик либо фильм про собак. Там был один из моих любимых фильмов Fluke про собаку. Если я сейчас его поставлю, то буду плакать, естественно. А когда маленький, ты наслаждаешься. Это моя большая мечта. Пока несбыточная, потому что я очень ответственно к этому отношусь. Потому что собаке нужно много места и постоянное внимание. Поэтому пока, к сожалению, не удается завести. Кто следит за моими соцсетями, знает, что у меня есть две маленькие крыски.

Алла Шишкина
Анастасия Близнюк
Художественная гимнастика
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