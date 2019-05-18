Александра Солдатова: "Утром Винер меня обняла – и я поняла, что все еще впереди"

Российская гимнастка Александра Солдатова рассказала о своем выступлении в упражнении с лентой, где она лидирует на чемпионате Европы после квалификации, обойдя еще одну россиянку Дину Аверину.

– Далеко не все получилось, – сказала Солдатова. – Старалась сделать аккуратно, но работать еще есть над чем. Настрой был значительно лучше, чем вчера. Вчера все началось уже там (показывает за кулисы). Уже изначально я вышла не так, как могу. Но скажу так: завтра в финале я сделаю все, на что способна.

– Показалось, что у вас была травма?

– Нет.

– Титул чемпионки мира с лентой обязывает?

– Что было в прошлом году – остается в прошлом году. В этом году надо завоевывать все заново.

– Как удалось настроиться после вчерашнего шестого места?

– Я очень переживала вчера вечером и сегодня утром. Мне помогла собраться мой тренер Анна Вячеславовна. И еще для меня был очень большой знак: утром, когда я подошла к Ирине Александровне, она меня обняла. И я поняла, что все еще впереди, все можно сделать. (Наталья Марьянчик)