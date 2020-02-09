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Александра Солдатова: «Главное — это здоровье. Но есть шанс, что выступлю в этом сезоне»

17:40
Александра Солдатова. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Александра Солдатова. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Четырехкратная чемпионка мира Александра Солдатова выступила на гала-концерте московского «Гран-при», который проходит в Москве.

— Каковы шансы, что в этом сезоне вы будете выступать?

— Сегодня я уже говорила о своих планах, но скажу, что самое главное для меня сейчас — это здоровье, — сказала Солдатова. Но шансы есть всегда

— Насколько приятно было снова оказать на ковре сегодня?

— Это здорово, по эмоциям, по отдаче зрителей, но тяжело выходить, когда ты долго не тренируешься (Петр Григоренко)

Напомним, ранее появилась информация, что 21-летняя Солдатова была доставлена в одну из столичных больниц. Но самая спортсменка слухи о попытки суицида категорически опровергла.

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