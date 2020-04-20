«А потом удивляюсь, откуда у меня на ноге помада». Солдатова поделилась фото с выступлений
13:20
Российская гимнастка Александра Солдатова опубликовала в сторис своего Instagram фотографию с одного из своих выступлений.
На фото спортсменка выполняет прыжок во время упражнения с булавами, касаясь губами задней поверхности своей голени. Создается ощущение, словно Солдатова целует свою ногу.
«А потом удивляюсь, откуда у меня на ноге помада», — пошутила 21-летняя спортсменка, подписывая фото.
Из Instagram Александры Солдатовой pic.twitter.com/C6SRzFftBQ— boomer (@boomer22262161) April 20, 2020