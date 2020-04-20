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«А потом удивляюсь, откуда у меня на ноге помада». Солдатова поделилась фото с выступлений

13:20
Александра Солдатова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Александра Солдатова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Российская гимнастка Александра Солдатова опубликовала в сторис своего Instagram фотографию с одного из своих выступлений.

На фото спортсменка выполняет прыжок во время упражнения с булавами, касаясь губами задней поверхности своей голени. Создается ощущение, словно Солдатова целует свою ногу.

«А потом удивляюсь, откуда у меня на ноге помада», — пошутила 21-летняя спортсменка, подписывая фото.

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