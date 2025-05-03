43 российских спортсмена получили нейтральный статус от Международной федерации гимнастики

Согласно документам FIG, доступным ТАСС, на данный момент 43 российских спортсмена обладают нейтральным статусом.

Список гимнастов по дисциплинам:

— Художественная гимнастика (17 человек): Александра Хабибуллина, Владислава Николаенко, Варвара Топорова, Арина Янковская, Арина Ковшова, Диана Чугунихина, Арина Ткачук, Ульяна Янус, Виктория Чумакова, Анастасия Иванова, Милена Букина, Полина Семенова, Ксения Савинова, Каролина Пахтусова, Мария Борисова, Александра Борисова, Анна Вакуленко.

— Спортивная гимнастика (14 человек): Мария Агафонова, Алена Глотова, Злата Осокина, Илья Заика, Даниел Маринов, Владислав Поляшов, Кирилл Прокопьев, Григорий Климентьев, Ангелина Мельникова, Людмила Рощина, Анна Калмыкова, Ксения Зеляева, Ранель Сафиуллин, Лейла Васильева.

— Прыжки на батуте (12 человек): Яна Лебедева, Анжела Бладцева, Кирилл Козлов, Данила Касимов, София Аляева, Арина Каляндра, Сергей Финиченко, Михаил Заломин, Михаил Юрьев, Галина Бегим, Максим Диденко, Александра Лямина.

Кроме того, нейтральный статус получили 30 белорусских спортсменов.

Ранее сообщалось, что российские гимнасты не примут участие в предстоящих турнирах FIG, несмотря на наличие нейтрального статуса. Это решение связано с многочисленными необоснованными отказами в предоставлении статуса другим российским атлетам.