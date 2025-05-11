14-летняя российская гимнастка сменила гражданство на израильское

Российская гимнастка Мария Мячина сменила спортивное гражданство на израильское, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Центре художественной гимнастики «Премьера».

По словам представителя академии, 14-летняя спортсменка несколько лет назад занималась в ней, позже перебралась в другую школу, а затем переехала в Израиль.

В 2018 году Мячина стала бронзовым призером турнира «Янтарные звездочки» в Калининграде среди гимнасток своего возраста.