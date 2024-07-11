Bettery (Беттери)
Bettery
Bettery — молодая российская букмекерская компания, которая появилась в 2020 году. На данный момент она не сотрудничает ни с какими клубами, спортсменами и турнирами. В прошлом БК была партнером молодежной сборной России по футболу и «Крыльев Советов».
В данной букмекерской компании для ставок доступны 37 видов спорта — от самых массовых до лакросса, гаэльского футбола и сумо. Для топ-событий маржа составляет примерно 3,5% как в лайв, так и в прематче. Для менее рейтинговых — 6,5-8%.
Максимальная и минимальная сумма ставки определяются букмекером отдельно для каждого события. Максимальная выплата по ставке на одно событие в прематче — 15 000 000 рублей, в режиме лайв — 1 000 000 рублей.
В Bettery доступны трансляции некоторых спортивных событий, таких как РПЛ, бундеслига и лига 1 по футболу, КХЛ, НХЛ, НБА, Евролига и различные теннисисные турниры.
Как зарегистрироваться и пройти идентификацию в Bettery
Для регистрации в букмекерской компании Bettery необходимо выполнить несколько последовательных шагов. На главной странице сайта нажмите на кнопку «Регистрация» в правом верхнем углу экрана. Введите номер телефона и придумайте пароль, после чего ознакомьтесь с правилами/положениями и согласитесь с ними. Далее кликните на клавишу «Зарегистрироваться».
После завершения первого этапа необходимо пройти идентификацию, предоставив букмекеру необходимые данные для подтверждения личности. Сделать это можно тремя способами:
-
через Tinkoff ID. Необходимо иметь карту T-банка и выбрать этот способ идентификации в личном кабинете. Следуйте инструкциям — после успешного прохождения все лимиты на операции будут отменены, они предназначены для пользователей со статусом идентификации «Начальный»;
-
через «Госуслуги». Данный вариант доступен лишь для граждан России.
-
с помощью Единого ЦУПИС. Если зарегистрированы в этом сервисе, выберите нужного букмекера и после указания даты своего рождения нажмите на кнопку «Идентификация».
Где найти контакты службы поддержки Bettery
В букмекерской компании Bettery доступны три способа связи для решения любых возникших вопросов:
-
телефон. Если ситуация требует оперативного решения, свяжитесь со службой поддержки по номеру горячей линии 8 (800) 200-07-07.
-
e-mail. Если вам не требуется срочная помощь специалистов контактного центра, напишите на электронную почту по адресу info@bettery.ru.
-
онлайн-чат. Чтобы открыть диалоговое окно, нажмите на фиолетовый круг в нижнем правом углу страницы веб-сайта, выберите тему обращения и начните общение.
Как пополнить игровой счет в Bettery
Внести денежные средства на игровой счет букмекерской компании Bettery можно несколькими способами. Для этого необходимо войти в личный аккаунт и нажать кнопку «Пополнить» в правом верхнем углу экрана. Затем выберите удобный для вас способ перевода. Его можно сделать:
-
через банковские карты VISA, MasterCard, «Мир»;
-
СБП;
-
электронные кошельки ЮMoney и ЦУПИС;
-
SberPay, Tinkoff Pay и Mir Pay;
-
c баланса телефона;
-
терминалы «Элекснет».
Минимальный сумма пополнения — 100 рублей, максимальная — 595 000 рублей.
Как делать ставки в Bettery
Чтобы делать ставки в букмекерской компании Bettery, необходимо зарегистрироваться, пройти процедуру идентификации и пополнить счет. После этого вы можете начать игру.
Для создания купона, необходимо выбрать режим игры (прематч или лайв), найти нужный вид спорта и событие. После этого выберите условие пари, введите сумму ставки и нажмите «Заключить пари на...». После оформления ставки за ее ходом можно проследить во вкладке «История».
Как вывести деньги с игрового счета Bettery
Чтобы перевести выигрыш с игрового счета букмекерской компании Bettery, необходимо выполнить три шага: войти в личный аккаунт, нажать на кнопку «Вывод средств» и выбрать способ транзакции. Есть несколько вариантов:
-
на банковские карты VISA, MasterCard, «Мир»;
-
на электронные кошельки ЮMoney и Единый ЦУПИС;
-
через СБП;
-
банковским переводом.
Минимальная сумма для вывода банковским переводом — 1000 рублей, у остальных — 100 рублей. Выигрыш на электронный кошелек ЮMoney можно получить только в случае совершения депозита данным платежным методом.
Акции и бонусы Bettery
В букмекерской компании Bettery на данный момент действует одна бонусная программа — фрибет 2000 рублей новым пользователям. Чтобы получить его, зарегистрируйтесь на сайте и внесите депозит от 1000 рублей.
Приложение Bettery для iOS и Android
У букмекерской компании Bettery есть приложения для двух самых популярных платформ — iOS и Android. Скачав их, вы сможете воспользоваться теми же функциями, что на десктопной или мобильной версии сайта: зарегистрироваться, пройти идентификацию, совершать ставки, пополнять и выводить средства со счета, связаться со службой поддержки.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Оренбург
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
7
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
|
9
|Акрон
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
10
|Краснодар
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Динамо Мх
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Химки
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|- : -
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|- : -
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|4.08
|18:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|4.08
|20:00
|
Динамо Мх – Пари НН
|- : -
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|2
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|2
|П
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0