От тайги до британских морей. Первый Кубок Верховного главнокомандующего выиграла команда ВС РФ

В Москве прошел уникальный турнир по лазер-рану — впервые в новом статусе.

В прошедшую субботу в знаменитом манеже ЦСКА на Ленинградке было людно и шумно — здесь завершался форум «ЦСКА: вчера, сегодня, завтра», собравший в одном месте представителей армейских клубов по разным видам спорта. Повсюду мелькали знакомые лица — олимпийские чемпионки Софья Великая и София Позднякова, призеры Игр в Токио Сергей Каменский и Василиса Степанова и многие другие.

Но на особом положении в этот день были пятиборцы, которых тоже было немало, как бывших, так и действующих. Чего стоит только олимпийский чемпион Дмитрий Сватковский, отметивший в субботу 50-летие. Но не юбилей прославленного атлета привлекал внимание болельщиков, хотя свою порцию поздравлений он получил, а традиционный осенний турнир, впервые в истории проведенный под новым названием — Кубок Верховного главнокомандующего ВС РФ.

В новом статусе

Любители пятиборья ждали этого события больше года. Напомним, что идея собрать на одной арене профессиональных спортсменов и представителей спецподразделений силовых ведомств появилась у национальной федерации в середине прошлого десятилетия. И в 2016 году прошла первая матчевая встреча, на которой рыцарям пяти качеств предстояло проявить себя в двух — стрельбе из лазерного пистолета и беге.

С тех пор было проведено четыре матчевые встречи, а весной прошлого года глава Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов сообщил, что президент России Владимир Путин подписал распоряжение о присвоении традиционному турниру статуса соревнований на Кубок Верховного главнокомандующего.

К сожалению, после этого в дело вмешался коронавирус, и провести старты в 2020-м не удалось. Но чем дольше ожидание, тем приятнее результат. И вот в субботу на армейском манеже собрались шесть команд и много высоких гостей.

— Мы с вами присутствуем на уникальном турнире, — подчеркнул Аминов, открывая турнир. — Впервые в истории мы проводим Кубок Верховного главнокомандующего при участии Минобороны, Росгвардии, ФССП, ФСИН и общества «Динамо». Хочу пожелать всем получить удовольствие и уверен, что эти соревнования займут свое место в истории российского спорта.

Помимо Аминова, турнир посетили министр юстиции РФ Константин Чуйченко, замминистра обороны Николай Панков, замминистра спорта Азат Кадыров и многие другие. А послание собравшимся от имени главы государства зачитал его помощник, первый вице-президент ОКР Игорь Левитин:

— Приветствую вас на Кубке Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации. Этот турнир объединил сильнейших пятиборцев страны, бойцов-спецназовцев вооруженных сил, Росгвардии и других ведомств. В честной и бескомпромиссной борьбе им предстоит продемонстрировать силу духа и отличную физическую подготовку, состязаться в выносливости и мастерстве. Особо отмечу работу федерации современного пятиборья, которая многое сделала для организации соревнований и, конечно, вносит свой вклад в развитие и популяризацию своего вида спорта, а также в продвижение в обществе ценностей здорового образа жизни.

«Динамо» бежит? Все бегут

По регламенту, в каждой из шести команд насчитывалось по шесть участников. Личного зачета на Кубке Верховного главнокомандующего нет, но при этом вклад каждого из атлетов максимально важен — время каждого из них учитывается при подсчете командного результата. Забегая вперед, можно отметить, что именно на этом, например, обожглись динамовцы, которым успехов отдельных представителей команды не хватило даже для попадания в тройку.

Также стоит отметить, что сборная федерации современного пятиборья, неизменно выигрывавшая командный зачет на предыдущих матчевых встречах, на этот раз не была перед стартом записным фаворитом. ФСПР откомандировали ведущих спортсменов в команды различных ведомств, а сами выставили молодежный состав во главе с чемпионом России-2021 Артемом Портянко.

Лидерство же с первого из трех запланированных забегов захватили армейцы. Опытные Максим Кузнецов и Иван Тарасов сразу же вошли в группу лидеров, затем оторвались от оппонентов после второго огневого рубежа, да так и финишировали вместе. Сделав таким образом серьезную заявку на общий успех. Кстати, еще несколько любопытных нюансов, внесенных в правила для того, чтобы подравнять шансы профи и любителей, — вместо привычных для комбайна 3200 метров спортсмены бежали всего 1200, или шесть кругов по 200 метров. А на стрельбище было разрешено работать, держа пистолет двумя руками, при этом мишени располагались на расстоянии 8 метров вместо 10.

— Да, соперники могли стрелять с двух рук, потому что они привыкли к более тяжелым боевым пистолетам, но мы же все равно выиграли, — сказал Кузнецов, подводя итоги соревнований. — Выступать здесь мне нравится, если возьмут в команду, обязательно пробегу еще раз.

Второй забег был женским, и в нем борьба получилась, пожалуй, самой яркой. Лидеры здесь менялись не раз — после первой стрельбы вперед вырвалась Юлия Сергеева из «Динамо 24», которую преследовала Кристина Будейкина из команды ФСПР. Но между вторым и третьим рубежами их настигли представительницы ВС РФ Ксения Фральцова и София Козлова. Уверенно пройдя последнюю стрельбу, Фральцова убежала к первому месту, а вот Козлова стала третьей позади Сергеевой.

— Участвую в таком турнире впервые, конкуренция здесь очень жаркая, — сказала Фральцова уже после награждения. — Важно, что каждый участник команды вносит свой вклад в общий результат, ценна каждая секунда, поэтому все бежали изо всех сил, чтобы показать максимум для своих партнеров. Дистанция короче, чем обычно, поэтому скорости совсем другие, мышцы закисляются быстрее обычного. Приходится сразу бежать почти в финишном темпе, это сказывается и на стрельбе. Да и расстояние до мишеней другое. В общем, было непривычно, но мы справились. Результатами в целом довольна. Организация классная, мне все понравилось.

В третьем забеге поначалу вперед за счет стрельбы вырвался Портянко, но на дистанции он был не так быстр. Его опередила целая группа соперников во главе с Романом Троценко из ВС РФ. Но он «застрелился» на третьем рубеже и откатился на третью позицию. Первым на заключительные круги убежал динамовец Иван Моторин, вторым финишировал Александр Сафонов из ФССП.

Впрочем, на первое место в общем зачете это уже не слишком влияло. Уверенную победу с более чем минутным отрывом отпраздновали Вооруженные силы, второе место осталось за молодежью ФСПР, а вот судебные приставы вышли на третью строчку, отстав всего на семь с половиной секунд.

«Ну что, понравилось?» — спросил и спортсменов, и журналистов Аминов уже после торжественного закрытия. И пообещал, что дальше будет только лучше. Кстати, у него был и еще один повод для радости — в субботу Аминова переизбрали на новый срок вице-президентом Международной федерации современного пятиборья.

— Мы продолжим проводить этот турнир ежегодно примерно в таком же составе участников, — отметил глава ФСПР. — Возможно — сейчас на этот счет ведутся переговоры — к нам прибавится спецназ ФСО. К сожалению, из-за ковидных ограничений не удалось привлечь много зрителей. Надеюсь, в следующем году нам удастся, как мы привыкли, собрать полные трибуны. Думаю, что эти соревнования, помимо прочего, полезны тем, что позволяют тренерам обмениваться разными методиками и подходами к подготовке спортсменов. Потому что как для профессиональных атлетов, так и для членов различных боевых подразделений бег и стрельба являются базовыми навыками. Не скрою, у меня самого остались потрясающие впечатления от увиденного. Я пригласил сюда сегодня семью, детей, друзей. Мне кажется, что за прошедшие годы мы накопили большой опыт организации таких стартов. И следующий турнир будет еще круче и зрелищнее, я вам гарантирую.

Кубок Верховного главнокомандующего ВС РФ

1. Вооруженные Силы (Максим Кузнецов, Иван Тарасов, Роман Троценко, Кирилл Мануйло, Ксения Фральцова, София Козлова) — 25.32,4.

2. ФСПР (Андрей Бобров, Глеб Незнанов, Артем Портянко, Максим Малышев, Ксения Санева, Кристина Будейкина) — 26.42,7.

3. ФССП (Владимир Петров, Иван Березин, Анатолий Федотов, Виктор Шушарин, Дарья Большакова, Анастасия Якоби) — 26.51,2.