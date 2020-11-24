«На Играх в Токио мы никого не подведем». Аминов переизбран президентом Федерации пятиборья

На отчетно-выборной конференции Вячеслав Аминов на ближайшее четырехлетие переизбран президентом Федерации современного пятиборья России.

Аминов возглавляет федерацию с 2009 года, и в этот раз был единственным кандидатом на пост президента. Делегаты проголосовали за Аминова единогласно, хотя выборы и проходили в необычном режиме онлайн. Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, провести конференцию очно не получилось.

С календарем из-за пандемии все очень запутанно

— Что вы назовете своим главным достижением за более чем десять лет, что вы возглавляете федерацию? — вопрос Аминову.

— Федерация сегодня и в начале нашей работы, в 2009-м, — это небо и земля. Тогда федерация была, мягко говоря, скромной и малочисленной, не ставящей больших задач организацией. Сейчас только количество регионов, в ней представленных, у нас выросло в два с половиной раза. Мы открыли уникальный комплекс для пятиборья в Северном, который по уровню оснащенности стал одним из лучших в мире. Открыли новый массовый вид спорта — лазер-ран, который вскоре, я думаю, встанет в один ряд с массовыми соревнованиями вроде «Лыжни России» или «Кросса наций». Создали первый в мире пятиборный музей, куда отдали артефакты, в том числе князь Монако Альбер Второй и Хуан Антонио Самаранч — младший. Это полностью интерактивное пространство, где будут проходить школьные уроки и экскурсии...

— Онлайн-формат наложил свой отпечаток на проведение конференции?

— Конечно, для нас это по-прежнему необычно. Было большое желание пообщаться, и я рад, что у нас была такая техническая возможность. Все высказались, обменялись мнениями, и в целом полноценный диалог получился. Мы обсудили региональное развитие, массовый спорт, другие актуальные проблемы... Но очень хочется, конечно, чтобы онлайн-формат не стал для нас привычным и уже в следующий раз мы имели возможность пообщаться вживую.

— Остается меньше года до Олимпийских игр, как будет проходить отбор и в целом строиться календарь? Вы вообще верите, что Игры состоятся в срок?

— Президент МОК Томас Бах недавно был в Японии и заверил всех, что Олимпиада точно состоится в срок и в полноценном формате, со зрителями. Я так понимаю, есть большая надежда на вакцинацию и на то, что многие люди уже приобрели иммунитет. Что касается соревновательного календаря, тут пока все очень запутанно. Буквально неделю назад международная федерация поставила на голосование вопрос о проведении чемпионата мира в Мексике в декабре этого года. Голоса разделились практически пополам, и только голос исполнительного президента Шорманна склонил чашу весов в пользу непроведения турнира.

— Вы сами какой позиции придерживаетесь?

— Есть пример Польши, которая недавно провела молодежный чемпионат Европы. Да, многие страны не приехали, но турнир состоялся, спортсмены получили соревновательную практику. Мы тоже в сентябре провели чемпионат России, без каких-либо отрицательных последствий. 21 ноября должен был состояться Кубок Верховного Главнокомандующего ВС РФ, но тут уже из-за действующих ограничений он был перенесен на 2021 год. В целом я уверен, что соревнования до Токио будут. Может, не совсем в полноценном формате, но точно будут.

По женскому олимпийскому составу у меня есть своя позиция

— Как вы собираетесь отбирать состав участников Игр в Токио? Кто поедет на Олимпиаду?

— Позвольте пока воздержаться от упоминания конкретных фамилий, но по женскому составу у меня есть своя позиция. Хотя, понятно, все еще может измениться. А у мужчин все очень сложно, потому что у нас есть сильная юниорская сборная, которая как раз подросла за 2020 год и подпирает взрослых. Нужно еще внимательно понаблюдать за ребятами, чтобы понять, кто действительно достоин поездки на Игры.

— Главная мечта всех пятиборцев — это появление еще одной олимпийской дисциплины в смешанном разряде. Это реально?

— Мое мнение — конечно, да, и международная федерация считает так же. Мы движемся в нужном направлении и недавно приняли, на мой взгляд, уникальное решение об изменении формата проведения соревнований. Уже на Играх 2024 года в Париже все пятиборье будет проходить за полтора часа. Этот формат Федерация пятиборья России придумала еще три года назад, сначала его восприняли в штыки, но вот недавно весь исполком UIPM проголосовал за него. Я считаю, этот формат будет способствовать увеличению трансляций и в целом зрелищности вида спорта. Помните, раньше ведь пятиборье проводили за пять дней, потом дошли до пяти часов, и вот — полтора часа. Наш вид спорта динамично развивается, и это прекрасно.

— Какого результата нам ждать от российской сборной на Играх в Токио?

— Объективно у нас очень сильная женская сборная. Там мы точно имеем высокие шансы на награды любого достоинства. У мужчин команду еще предстоит выбрать, но тоже все абсолютно реально. Российское пятиборье не зря считается одним из сильнейших в мире. Думаю, мы своих болельщиков не подведем.