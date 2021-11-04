Уход конем. Современное пятиборье ждет революция

Что будет с видом спорта, который придумал основатель современного олимпийского движения Пьер де Кубертен?

Во вторник мир спорта удивили новостью из современного пятиборья — из программы одной из старейших олимпийских дисциплин планируют исключить верховую езду. Причем по данным портала Inside the Games, предварительное решение об этом уже принято на закрытом заседании исполкома международной федерации.

Как сообщили источники внутри организации, в ближайшее время эта информация будет подтверждена официально. А конная часть программы исчезнет из пятиборья после завершения нынешнего олимпийского цикла и Игр-2024 в Париже. За разъяснениями «СЭ» обратился к главе Федерации современного пятиборья России Вячеславу Аминову.

После Парижа без коней

Итак, ключевые даты, известные в этой истории, — с 25 по 26 ноября пройдет заседание исполкома Международной федерации современного пятиборья (UIPM), а с 27 по 28 ноября в Монако состоится конгресс организации. Там и решится будущее этого вида спорта. Скорее всего, кони уйдут в славное прошлое пятиборья. И произойдет это со следующего олимпийского цикла.

— Конечно, эти изменения не могут произойти одномоментно, но сама ситуация была ожидаемой, — отметил «СЭ» Вячеслав Аминов. — Поверьте мне, конный спорт был на самом деле отягощением для современного пятиборья. Как вы прекрасно знаете, атлетам коней предоставляют по жребию, что вносит элемент случайности в результаты. Можно прекрасно плыть, фехтовать, бежать и стрелять, но если вам не повезет с лошадью, все остальные достижения могут свестись к минимуму. К тому же это дорогое удовольствие. А для самих пятиборцев довольно опасная и травматичная часть. Поэтому я сам как вице-президент UIPM выступаю за отказ от верховой езды. Время пришло.

Painful and distressing to watch Annika Schleu being allowed to dig her spurs in, yank on the horses mouth and crack it with the whip repeatedly. You should have dismounted, he very clearly didn't want to jump. Shame on you and shame on #pentathlon #TokyoOlympics pic.twitter.com/euC5w4PLMU — Lydia (@LydiaAllday) August 6, 2021

Катализатором изменений, как сообщается, послужила неприятная история на недавних Олимпийских играх в Токио. Сразу несколько коней в ходе женского турнира отказались слушаться всадниц, в том числе и Сент-Бой, доставшийся немке Аннике Шлой. Представительница Германии перед конкуром была лидером, но получила «баранку» и выбыла из числа соискательниц наград. Как, к примеру, и россиянка Гульназ Губайдуллина.

Шлой сразу же раскритиковали за чрезмерное, по мнению некоторых, использование хлыста. А чуть позже по соцсетям и СМИ разошлись кадры, на которых тренер немки Ким Майснер бьет лошадь по крупу. Это вызвало негодование среди зоозащитников, ряд которых даже потребовали исключения пятиборья из олимпийской программы. В итоге МОК предложил UIPM подумать о замене конного спорта.

Теперь, как стало известно, внутри UIPM создана специальная комиссия из десяти человек. Как рассказал Аминов, ее возглавляет председатель технического комитета федерации Януш Печак-Пычак, а в состав, кроме пятиборцев, входят представители Международной федерации конного спорта (FEI). Результат работы комиссии и заслушают в конце ноября.

— За свою более чем столетнюю историю пятиборье претерпело немало изменений, — напоминает Аминов. —Конный кросс заменили конкуром, в стрельбе вместо боевого оружия стали использовать малокалиберное, пневматическое и, наконец, лазерное. Менялись дистанции в плавании и беге, время боев в фехтовании. Напомню, что ФСПР активно боролась за сокращение времени проведения соревнований, чтобы повысить их зрелищность. И с будущего года мы увидим новый формат, в котором длительность старта уменьшится до полутора часов. А ведь когда-то состязания продолжались пять дней! И вот в этом процессе эволюции нашего вида спорта дело дошло до следующего шага. Мне кажется, он пойдет на пользу пятиборью.

Напомним, что отцом современного пятиборья был сам основатель современного олимпийского движения Пьер де Кубертен. Считается, что именно по его инициативе этот вид спорта был включен в программу Игр в Стокгольме в 1912 году и до сих пор сохраняет свое место. Сейчас в руководство UIPM входят сын другого знаменитого главы МОК Хуан Антонио Самаранч-младший и князь Монако Альбер II, также являющиеся членами МОК. Поэтому, по словам Аминова, очень важно сохранить тот дух, который заложен в пятиборье его основателем.

Пятиборье останется пятиборьем

Но как бы то ни было, без пятой дисциплины пятиборье все равно не останется. А вот что придет ему на смену — большой вопрос. Известно, что конный спорт всегда являлся не только самой опасной, но и самой дорогой и технически сложной дисциплиной пятиборья. Ограничивающей как возможности организаторов соревнований, так и тех, кто занимается подготовкой спортсменов. Поэтому его альтернатива должна быть как минимум дешевле и проще.

— Для меня главный интерес заключается не в исключении конкура, а том, что нам нужно предложить, в том числе и МОК, чем заменить в программе пятиборья верховую езду, — считает Аминов. — Это реальный вызов для всего мира пятиборья и международной федерации. Понятно, что решение нельзя найти моментально, но мы над этим работаем. Мы хотим сделать наш вид спорта более зрелищным как для зрителей на трибунах, так и для телевидения. А также повысить массовость. Думаю, нам удастся найти оптимальное решение.

After a horse-punching scandal, will cycling be added to the modern pentathlon? https://t.co/W5JHIJlTqP pic.twitter.com/s08pDO0MUp — The Cycle Collective (@cyclecollective) November 4, 2021

В ряде СМИ как уже о свершившемся факте писали, что конкур заменят велогонкой. Но Аминов подчеркивает: во-первых, говорить об этом преждевременно, а во-вторых, это не лучший вариант.

— Пока нет решения, что на смену коню придут велосипеды, — подчеркнул функционер. — Мне очень нравится велоспорт сам по себе, но к идее такой замены я отношусь отрицательно. Считаю, что можно найти более интересные варианты, и мы будем над этим работать. Мы уже создали в ФСПР рабочую группу, которая будет заниматься креативом — поиском вариантов, которые можно предложить международной федерации. Как только мы сформулируем варианты, с удовольствием ими поделюсь.

По словам Аминова, замена не должна быть слишком дорогой, призвана исключить фактор случайности и отличаться от уже существующих видов. Также от нее требуется вписываться в программу соревнований, быть интересной зрителям и вещателям и способствовать развитию пятиборья в мире. Что это будет, мы узнаем уже совсем скоро.