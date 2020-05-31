Тренер по пятиборью Валерий Ильин умер из-за коронавируса

Российский тренер по современному пятиборью Валерий Ильин скончался из-за коронавирусной инфекции, сообщает Inside the Games. Известному специалисту было 72 года.

Ильин работал в клубе ЦСКА, наиболее известные его воспитанницы — чемпионка мира-1984 Светлана Яковлева и победительница Goodwill Games-1986 Татьяна Чернецкая.

Ильин был фехтовальщиком и специализировался на подготовке спортсменов в этой дисциплине.