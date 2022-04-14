Тренер пятиборца Лесуна отреагировал на завершение карьеры спортсмена

Алексей Хапланов, тренер олимпийского чемпиона по современному пятиборью Александра Лесуна в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал завершение спортивной карьеры спортсмена и ситуацию с интервью британскому СМИ.

«Думаю, это не так, что Александр завершает спортивную карьеру. Сказано было на каких-то эмоциях это. Александр не состоит в сборной, потому что не было результатов в 2021 году, но он все еще спортсмен. У него была травма спины, из-за которой все было в щадящем режиме. Он даже мне еще не говорил, что решил окончательно завершать карьеру. Если говорить о его интервью, я ему позвонил. Александр сказал, что давал его совершенно с другой позицией».

Также тренер рассказал, что спортсмен свяжется с пресс-службой федерации, чтобы определить дальнейшие действия.

«Я спросил, что мы будем делать с интревью? Требовать запись? Это, наверное, нереально сейчас. Наша задача — нивелировать негатив. СМИ перевернули его слова. У нас велся диалог, как действовать в этой ситуации. Сейчас будем решать ситуацию с пресс-атташе нашей федерации, с юристом. Пока федерация со мной не связывалась, но я понимаю, какая у них будет реакция. Лесун будет давать интервью, говорить, что его слова были неправильно восприняты» — сказал Хапланов «СЭ».

Напомним, что Александр Лесун взял золото на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.