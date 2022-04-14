Резцова о ситуации с Лесуном: «Иностранцы боятся Россию. Но мы везде победим! Нас не сломать»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала ситуацию с олимпийским чемпионом по современному пятиборью Александром Лесуном.

Российский спортсмен в интервью британскому СМИ рассказал о завершении карьеры из-за проблем с федерацией, но журналисты связали его слова с политической ситуацией в мире.

«Меня уже ничего не удивляет. Мы готовы уже отовсюду ждать подвохи. Это даже не подвохи, а хамство со стороны иностранных журналистов, — сказала Рязцова «СЭ». — Грязевое отношение, чтобы подначить всех друг против друга. Хочу заверить за всех спортсменов, что мы — люди России, жители России и никогда свою страну не предадим. Как бы и что про нас ни писали. В лыжах и биатлоне тоже можно ждать подвохов от любого. Но это политика, а чистые спортсмены вне политики!»

Также Резцовая уверена, что Лесун не говорил ничего о политике в интревью.

«Спортсмены очень много трудятся, стремятся к хорошим результатам. Мы — россияне, и все в душе болеем за свою страну. У меня тоже были моменты, когда слова перевирали, а потом говорили: «Ой, мы случайно!» Не обращаем внимания на это, потому что мы сами про себя знаем, что мы любим свою родину. В 1992-м во Франции мы выступали без флага и гимна, но боролись за Россию. А пишут про нас так, потому что боятся. И пусть они нас бояться! А мы никого не боимся и всегда победим. Хоть в спорте, хоть где — Россия победит! И это не просто красивые слова, мы верим в хорошее будущее. Да, нам сейчас сложно, но мы победим. Я больше, чем уверена, что Лесун такого не говорил в этом интервью. Это очередной накат на нашу страну и наших спортсменов. Мы живем в этом и ко всему готовы. В такой ситуации накаты будут на медийных людей — артистов, а больше всего на спортсменов. Но нас не сломаешь», — добавила Резцова.

Ранее сам Александр Лесун рассказал «СЭ», что не связывал свой уход из спорта с ситуацией в мире.