Сватковский считает, что российским пятиборцам для успеха в Токио нужно подтянуть самодисциплину

Руководитель рабочей группы Федерации современного пятиборья России Дмитрий Сватковский заявил, что российские пятиборцы физически полностью готовы к Олимпиаде, поэтому осталось решить проблемы психологического и тактического плана.

«То, что у нас присутствуют определенные недочеты в подготовке, этот чемпионат Европы показал. До олимпийского старта остается чуть меньше месяца, и за это время, я думаю, можно многое поправить. После этого турнира пройдет откровенный разбор полетов, проблемы в психологии и тактике во время выступления на крупных соревнованиях продолжают проявляться. Мы все это видим и понимаем, что надо делать.

Все зависит от степени концентрации и восприятия самого спортсмена, будем думать, как можно помочь не только словами, но и действиями. С точки зрения физики я не думаю, что у ребят есть какие-то проблемы, все находятся сейчас в хорошей форме. А психология, еще раз повторюсь, требует доработки. Этот чемпионат Европы станет для наших пятиборцев очень холодным душем перед Олимпийскими играми, который уберет все шапкозакидательские настроения и опустит многих на землю", — приводит ТАСС слова Сватковского.

В состав олимпийской команды России по современному пятиборью вошли Александр Лифанов, Гульназ Губайдуллина и Ульяна Баташова. Соревнования пройдут с 5 по 7 августа, будут разыграны два комплекта наград — в мужском и женском личных первенствах. На чемпионате Европы, который завершится 11 июля в Нижнем Новгороде, Губайдуллина заняла четвертое место, а Лифанов и Баташова выступали только в эстафетах, где стали обладателями бронзовых наград.