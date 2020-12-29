Сватковский принял участие в благотворительной акции «Елка желаний»

Шестнадцатилетняя Дарья из Нижнего Новгорода осуществила свою мечту и смогла пообщаться с многократной чемпионкой мира по плаванию, призером Олимпийских игр Юлией Ефимовой. Это стало возможным благодаря всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Желание Даши «вытянул» олимпийский чемпион по современному пятиборью, депутат Государственной Думы Дмитрий Сватковский, который и организовал ее встречу с Ефимовой с помощью зум-конференции.

Во время общения Даша и ее мама рассказали Юлии о своем увлечении плаванием, показали многочисленные медали, завоеванные девушкой на соревнованиях, и задали прославленной спортсменке несколько вопросов, связанных с ее карьерой и планами на будущее, поздравили с наступающим Новым годом. Отметим, что Дарья занимается в СШОР «Заря» в Дзержинске и имеет второй взрослый разряд.

Ефимова пожелала собеседнице успехов в плавании, также они обсудили возможность личной встречи во время следующего приезда Юлии в Нижний Новгород.

«Мне очень приятно, что перед Новым годом у Даши возникло такое желание. Я даже представить себе не могла, что ко мне поступит подобная просьба из Нижнего Новгорода, конечно, я с удовольствием отозвалась. В такие моменты ты понимаешь, ради чего стоит жить, выступать, тренироваться», — сказала Ефимова.

«Новый год — время, когда мы все ждем чудес, особенно дети. Очень рад, что нам удалось осуществить новогоднее желание Даши. Благодарю Юлию за ее отзывчивость и внимание, за то, как она искренне и с интересом откликнулась на наше предложение познакомиться с Дашей», — добавил Сватковский.