Современное пятиборье
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Пятиборка и одна из самых красивых спортсменок России — в гостях у «СЭ»

20:25
Ульяна Баташова. Фото instagram.com
Ульяна Баташова. Фото instagram.com

Девушка со шпагой и пистолетом, призер чемпионата мира Ульяна Баташова — о том, как завоевать болельщиков в соцсетях.

9 февраля в 11:00 в прямой эфир нашего Youtube-канала придет спортсменка сборной России по современному пятиборью Ульяна Баташова. Вместе с ведущей Натальей Марьянчик гостья «СЭ» обсудит не только ход карьеры, но и расскажет о таком важном для современного спортсмена направлении как общение с болельщиками и противодействие хейтерами в соцсетях.

Ждем ваших вопросов в WhatsApp по номеру +7 925 901-01-00

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/user/sportexpress/featured

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