Девушка со шпагой и пистолетом, призер чемпионата мира Ульяна Баташова — о том, как завоевать болельщиков в соцсетях.

9 февраля в 11:00 в прямой эфир нашего Youtube-канала придет спортсменка сборной России по современному пятиборью Ульяна Баташова. Вместе с ведущей Натальей Марьянчик гостья «СЭ» обсудит не только ход карьеры, но и расскажет о таком важном для современного спортсмена направлении как общение с болельщиками и противодействие хейтерами в соцсетях.

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