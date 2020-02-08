Пятиборка и одна из самых красивых спортсменок России — в гостях у «СЭ»
20:25
Девушка со шпагой и пистолетом, призер чемпионата мира Ульяна Баташова — о том, как завоевать болельщиков в соцсетях.
9 февраля в 11:00 в прямой эфир нашего Youtube-канала придет спортсменка сборной России по современному пятиборью Ульяна Баташова. Вместе с ведущей Натальей Марьянчик гостья «СЭ» обсудит не только ход карьеры, но и расскажет о таком важном для современного спортсмена направлении как общение с болельщиками и противодействие хейтерами в соцсетях.
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