Пятиборец Лесун пропустил первый турнир сезона, чем вызвал недоумение у главного тренера
13 января 2020, 15:37
Решение победителя Олимпийских игр 2016 года по современному пятиборью Александра Лесуна пропустить январский турнир в Москве вызвало недоумение у главного тренера сборной России Андрея Моисеева.
— Я нахожусь в некотором недоумении от того, что Александр Лесун пропустил «Зимний турнир», — сказал Моисеев в интервью ТАСС. — У нас есть четкая система отбора на этапы Кубка мира и другие международные старты. Отбор будет состоять из двух российских стартов, одним из которых является прошедший турнир.
Думаю, что пропуск турнира Александром связан, в первую очередь, со здоровьем. Все-таки какие-то проблемы у него есть, и он не успел, видимо, их до конца решить.
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