Пятиборец Лесун пропустил Кубок России, так как не успел восстановиться после коронавируса

Главный тренер сборной России по современному пятиборью Андрей Моисеев сообщил, что олимпийский чемпион Александр Лесун пропустит Кубок России из-за того, что не до конца восстановился от перенесенной в декабре коронавирусной инфекции.

«Как сказал личный тренер Лесуна Алексей Олегович Хапланов, Саша до сих пор не восстановился после перенесенного в начале декабря коронавируса. Вопрос его возможного участия в ближайшем этапе Кубка мира пока не обсуждался», — цитирует Моисеева ТАСС.

С 24 по 26 февраля в Москве проходит мужской Кубок России по современному пятиборью. По итогам турнира будет сформирован состав команды на первый этап Кубка мира в Будапеште (23-29 марта).