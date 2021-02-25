Современное пятиборье
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Современное пятиборье

Пятиборец Лесун пропустил Кубок России, так как не успел восстановиться после коронавируса

13:05

Главный тренер сборной России по современному пятиборью Андрей Моисеев сообщил, что олимпийский чемпион Александр Лесун пропустит Кубок России из-за того, что не до конца восстановился от перенесенной в декабре коронавирусной инфекции.

«Как сказал личный тренер Лесуна Алексей Олегович Хапланов, Саша до сих пор не восстановился после перенесенного в начале декабря коронавируса. Вопрос его возможного участия в ближайшем этапе Кубка мира пока не обсуждался», — цитирует Моисеева ТАСС.

С 24 по 26 февраля в Москве проходит мужской Кубок России по современному пятиборью. По итогам турнира будет сформирован состав команды на первый этап Кубка мира в Будапеште (23-29 марта).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10777925

Современное пятиборье: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир