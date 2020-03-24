Пятиборцы и спецназ осенью могут разыграть Кубок Президента

Осенью этого года может состояться первый в истории Кубок Президента Российской Федерации по современному пятиборью в дисциплине лазер-ран.

Такое название может получить традиционный товарищеский турнир, в котором соревнуются спортсмены-пятиборцы и бойцы спецназа силовых структур Российской Федерации.

Напомним, что эти соревнования проходят с 2016 года. В первых двух турнирах, состоявшихся в ФЛК ЦСКА, соревновались команды пятиборцев и спецназа Вооруженных сил РФ и Росгвардии по правилам лазер-рана, в 2018 году встреча прошла на полигоне Росгвардии по правилам армейского двоеборья со стрельбой из пистолета Макарова по ростовым мишеням. Осенью прошлого года команды вернулись в ФЛК ЦСКА и к лазер-рану, но на этот раз помимо взрослых спортсменов на старт также вышли юниоры и кадеты (у спортсменов), а также курсанты высших военных учебных заведений, кадетских корпусов и суворовских училищ (у спецназа).

— Эти соревнования стали традиционными, они пользуются вниманием зрителей и прессы, — сказал президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов. — Поэтому было принято решение придать этим товарищеским турнирам официальный статус и дать им название Кубок Президента Российской Федерации.

О популярности этих соревнований говорит и тот факт, что уже в этом году к нам должны присоединиться команды структур Министерства юстиции — Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Сейчас идет процесс работы над новым «Положением о соревнованиях», которое будет учитывать изменившийся статус турнира и возросшее число участников. А сами команды уже начали тренировки.

Как мы поняли по предыдущим турнирам, спецназовцы по отдельности очень хорошо бегут и стреляют, но в комплексе, когда они бегут четыре отрезка по 800 метров, к концу дистанции у них возникают проблемы, на фоне нагрузки снижается точность стрельбы. Руководители наших силовых структур также увидели это, поэтому их инструкторы консультировались с нашими тренерами, интересовались, как им построить подготовку, чтобы избежать этого. Как видите, подобные соревнования не только способствуют повышению популярности нашего вида спорта, но и несут практическую пользу.

Не случайно, что интерес к Кубку Президента РФ проявили и другие структуры. Сейчас мы ведем переговоры о возможном участии в наших соревнованиях спецназов ФСБ и ФСО.