Президент федерации современного пятиборья России ответил на критику Лесуна

Олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по современному пятиборью Александр Лесун заявил, что руководство сборной России не принимает в расчет пожелания и просьбы спортсменов и личных тренеров относительно составления календаря сборов и соревнований. Глава федерации этого вида спорта Вячеслав Аминов ответил на критику спортсмена.

— Когда все хорошо, всех вокруг хвалят, когда у спортсмена не получается, то, понятно, все вокруг виноваты, — приводит слова Аминова ТАСС. — На самом деле Саша занимается по индивидуальной программе с личным тренером. К сожалению, он до сих пор не вошел в ту форму, в которую должен войти олимпийский чемпион, в Сашу мы очень много вкладывали и в личном, и в профессиональном плане как федерация. Понятно, что предстоит последний бросок, понятно, что он нервничает, и это хорошо, что он переживает, неважно, что он транслирует, но, мне кажется, было бы честнее рассказать о своей форме и почему он в нее не вошел за эти годы.

Невозможно человеку свою голову поставить, но ничего страшного здесь нет. Я знаю до деталей, что происходит, и если его переживания дадут ему возможность войти в форму, то мы увидим прежнего серьезного спортсмена, думаю, он еще покажет результат, если потенциал сохранился. В конечном счете нужен результат, а не общие слова. Нет результата — мы не можем его благодарить, он подвергается критике, это нормально, это спорт.