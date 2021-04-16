Современное пятиборье
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Отстраненные российские пятиборцы досрочно вылетают в Москву с Кубка мира

11:31

Члены сборной России по современному пятиборью и их тренеры сегодня, 16 апреля, досрочно вылетят в Москву.

Вчера, 15 апреля, стало известно, что четыре спортсмена и шесть тренеров сборной России отстранены от участия в третьем этапе Кубка мира в Софии из-за контакта с заразившимся коронавирусом.

«Все здоровы. Нами было принято решение досрочно вернуться домой, не дожидаясь окончания соревнований. Сейчас мы находимся в аэропорту и совсем скоро вылетим в Москву», — сказал главный тренер Андрей Моисеев.

Кубок мира имеет большое значение в процессе отбора на Олимпийские игры в Токио, как как являются рейтинговым турниром.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11167083

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