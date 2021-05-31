Современное пятиборье
Новости
Олимпиада
Новости   //    Современное пятиборье

Олимпийского чемпиона по пятиборью Лесуна не включили в состав сборной России на чемпионат мира

19:55
Александр Лесун. Фото Instagram
Александр Лесун. Фото Instagram
Теги:

В Федерации современного пятиборья России (ФСПР) заявили, что олимпийский чемпион 2016 года по современному пятиборью Александр Лесун не вошел в состав сборной России на чемпионат мира в Египте. Ранее президент ФСПР Вячеслав Аминов заявил, что спортсмен не рассматривается как участник Олимпийских игр в Токио.

«Главный тренер сборной России Андрей Моисеев сегодня объявил состав национальной команды на чемпионат мира в Каир. В него вошли Александр Лифанов, Максим Кузнецов, Андрей Зуев, Илья Шугаров, Гульназ Губайдуллина, Ульяна Баташова, Аделина Ибатуллина и София Козлова», — приводит сообщение пресс-службы ФСПР ТАСС.

Мировое первенство в Египте является последним отборочным стартом к предстоящей Олимпиаде. Турнир пройдет с 7 по 13 июня.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11521337

Читайте также

Швеция вылетит с ЧМ, если не обыграет Словакию. При таком раскладе ее не спасет даже победа над Россией
США предупредили о возможном «кровавом лете»
Горький или молочный: какой вы шоколад по знаку зодиака
Россиянка спасла чайку на Кубе, вылечила ее и умерла

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд