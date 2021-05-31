Олимпийского чемпиона по пятиборью Лесуна не включили в состав сборной России на чемпионат мира

В Федерации современного пятиборья России (ФСПР) заявили, что олимпийский чемпион 2016 года по современному пятиборью Александр Лесун не вошел в состав сборной России на чемпионат мира в Египте. Ранее президент ФСПР Вячеслав Аминов заявил, что спортсмен не рассматривается как участник Олимпийских игр в Токио.

«Главный тренер сборной России Андрей Моисеев сегодня объявил состав национальной команды на чемпионат мира в Каир. В него вошли Александр Лифанов, Максим Кузнецов, Андрей Зуев, Илья Шугаров, Гульназ Губайдуллина, Ульяна Баташова, Аделина Ибатуллина и София Козлова», — приводит сообщение пресс-службы ФСПР ТАСС.

Мировое первенство в Египте является последним отборочным стартом к предстоящей Олимпиаде. Турнир пройдет с 7 по 13 июня.