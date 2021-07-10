Нижний Новгород хочет провести чемпионат мира по пятиборью

Глава национальной федерации современного пятиборья и вице-президент UIPM Вячеслав Аминов высоко оценил уровень проведения чемпионата Европы, который в эти дни принимает Нижний Новгород, и рассказал, что город в будущем планирует претендовать на проведение мирового первенства.

— Считаю, что организация просто великолепная, — сказал Аминов журналистам. — Прекрасное обслуживание, профессиональная подготовка, отличная телевизионная картинка. Проблем никаких нет, все иностранные гости говорят мне, что такого же уровня на других соревнованиях достичь будет сложно.

— Что можно отметить особо?

— Идеальная организация пространства для проведения соревнований. Профессиональная команда, подготовившая поле для конкура и вообще этот вид программы в целом. Современный бассейн, удобная площадка для фехтования, даже в такую жаркую погоду. И главное — все это новое и современное.

— Аппетит приходит во время еды — говорят, Нижний Новгород теперь планирует замахнуться на чемпионат мира?

— Да, это правда. Мы обсуждали этот вопрос с губернатором области Глебом Никитиным, я серьезно отнесся к его предложению. Мы с удовольствием рассмотрим эту инициативу вместе с коллегами из международной федерации и подумаем, в каком году можно привезти сюда ЧМ. Вы все видите, как изменился город за последние годы — исчезают ветхие здания, идут стройки, появляются новые спортивные арены. Если здесь пройдет чемпионат мира, это будет незабываемо.

Напомним, что Евро-2021 в Нижнем Новгороде стал частью мероприятий по празднованию 800-летия города. После трех дней соревнований у сборной России одно серебро и две бронзы.