Министр юстиции РФ награжден знаком «За заслуги в развитии современного пятиборья в России»

Председатель попечительского совета ФСПР министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко был награжден почетным знаком «За заслуги в развитии современного пятиборья в России». Награждение провел президент Федерации современного пятиборья России вице-президент Олимпийского комитета России Вячеслав Аминов.

Чуйченко в течение многих лет возглавляет попечительский совет Федерации современного пятиборья России. Он принимал участие в организации таких соревнований, как:

— чемпионат мира 2016 года;

— Кубок Кремля;

— Кубок Министерства обороны по лазер-рану.