Лесун пропустит чемпионат России из-за проблем со здоровьем

Победитель Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро Александр Лесун по состоянию здоровья будет вынужден пропустить чемпионат России по современному пятиборью, сообщает ТАСС со ссылкой на личного тренера спортсмена Олега Хапланова.

Чемпионат России по современному пятиборью пройдет с 30 августа по 5 сентября в Москве в центре «Северный». 30 и 31 августа будут разыграны медали в женской и мужской эстафетах. Затем в течение четырех дней пройдут состязания в личном первенстве у мужчин и у женщин. Завершится чемпионат России 5 сентября смешанной эстафетой.