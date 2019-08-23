Лесун не вошел в состав сборной России в личном зачете на ЧМ

Определился состав сборной России на чемпионат мира по современному пятиборью, который пройдет в Будапеште со 2 по 8 сентября, информирует «РИА Новости». Олимпийский чемпион 2016 года Александр Лесун не выступит в личном первенстве.

В эстафете выступят Александр Лесун и Данил Калимуллин. Калимуллин, Александр Лифанов, Кирилл Беляков, Егор Пучкаревский выступят в личном турнире.

У женщин в эстафете выступят Ксения Фральцова и Аделина Ибатуллина, в личном турнире — Ибатуллина, Гульназ Губайдуллина, Ульяна Баташова, Анна Буряк.