Кубок Кремля по современному пятиборью 2020 года отменен

Федерация современного пятиборья России (ФСПР) приняла решение отменить из-за сложной эпидемиологической обстановки и транспортных проблем сентябрьский Кубок Кремля.

— Сегодня с утра у нас состоялось заседание, на котором было принято решение не проводить Кубок Кремля в этом году, а перенести его на сентябрь следующего года. Решение о переносе было принято в первую очередь из-за непонятной транспортной ситуации. Никто не может гарантировать сейчас, что иностранные участники турнира смогут в начале сентября без проблем прилететь в Россию и вылететь из нее, — приводит ТАСС слова президента ФСПР Вячеслава Аминова.

Кубок Кремля по современному пятиборью проводится в Москве с 2011 года. В последние три года соревнования проходят в формате смешанной эстафеты. Сборная — победитель турнира определялась по итогам состязаний в плавании, фехтовании, конкуре (верховая езда) и так называемом комбайне (беге со стрельбой). Обладателями Кубка Кремля — 2019 стали французы Элоди Клувель и Валентен Бело.