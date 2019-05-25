Губайдуллина – вторая на этапе Кубка мира в Праге

Россиянка Гульназ Губайдуллина завоевала серебряную медаль на четвертом этапе Кубка мира по современному пятиборью, который проходит в Праге.

Финальные соревнования начались с плавания, где Губайдуллина стала лучшей. Однако после фехтования, где она выиграла 18 боев и набрала 209 очков, россиянка откатилась на 10-е место, а возглавила турнирную таблицу британка Кейт Френч. В числе лидеров была и еще одна российская спортсменка Анна Буряк, занимавшая шестую позицию.

После верховой езды Френч сохранила лидерство. Губайдуллина переместилась на шестое место, проигрывая британке в заключительном виде программы, лазер-ране, 21 секунду. В итоге чемпионка мира-2017 в последней дисциплине удачно выступила и обыграла всех соперниц, кроме Френч, и стала второй на пражском этапе. В десятку лучших пробилась и Ульяна Баташова, которая сумела с 14-го места подняться на восьмое.

В воскресенье медали пражского этапа Кубка мира разыграют мужчины. Среди 36-ти участников финала есть четверо россиян во главе с олимпийским чемпионом Александром Лесуном.

Прага (Чехия)

Кубок мира

Женщины

Личное первенство

1. Кейт Френч (Великобритания) – 1391

2. Гульназ ГУБАЙДУЛЛИНА (Россия) – 1377

3. Джессика Варли (Великобритания) – 1356

4. Ким Суннву (Корея) – 1353

5. Мари Отейза (Франция) – 1352

6. Ребекка Лангрер(Германия) – 1352…

8. Ульяна БАТАШОВА – 1345…

16. Анна БУРЯК– 1328…

29. Аделина ИБАТУЛЛИНА (все – Россия) – 1285.