Федерация современного пятиборья РФ временно будет финансировать легкоатлетические турниры

Федерация современного пятиборья России (ФСПР) на время приостановки действия государственной аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) возьмет на себя финансирование всех легкоатлетических соревнований, включенных в Единый календарный план Министерства спорта РФ. Об этом сообщил президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов.

— Ко мне обратилось руководство Олимпийского комитета России и Министерства спорта с просьбой до 28 февраля поддержать российскую легкую атлетику, чтобы в феврале можно было провести внутрироссийские соревнования, включенные в Единый календарный план (ЕКП), — цитирует ТАСС Аминова. -Мы дали согласие, но не отвечаем при этом ни за спортивную, ни за какие другие составляющие. Будем выполнять чисто технические функции.

В связи с тем, что ВФЛА сейчас лишена аккредитации, возникают определенные проблемы в финансировании соревнований, включенных в ЕКП по этому виду спорта. Поэтому Минспорт через Центр спортивной подготовки будет финансировать нас, а мы, в свою очередь, профинансируем февральские легкоатлетические соревнования.