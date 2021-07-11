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Чистякова и Беляков победили в смешанной эстафете на чемпионате Европы по пятиборью

18:36

Российские пятиборцы Анастасия Чистякова и Кирилл Беляков завоевали золотые медали чемпионата Европы по современному пятиборью в смешанной эстафете. Спортсмены сумели набрать 1455 очков.

Второе место заняли литовцы Иева Серапинайте и Юстинас Киндерис (1436), на третьей строчке расположились итальянцы Ирене Прамполини и Валерио Грасселли (1409).

В медальном зачете чемпионата Европы спортсмены из России заняли второе место, завоевав одну золотую, серебряную и две бронзовые награды. Всего в соревнованиях участвовали спортсмены из 16 стран.

Победу одержали венгры (3-1-2), третье место поделили команды Белоруссии и Италии (1-1-1).

Чемпионат Европы в Нижнем Новгороде проходил с 5 по 11 июля.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11877481

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