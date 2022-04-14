Тихонов назвал помойкой британские СМИ после заявления Лесуна о завершении карьеры

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ситуацию с олимпийским чемпионом по современному пятиборью Александром Лесуном.

Российский спортсмен в интервью британскому СМИ рассказал о завершении карьеры из-за проблем с федерацией, но журналисты связали его слова с политической ситуацией в мире.

«Подонки! А что еще сказать? ВВС — помойка! Что они себе позволяют? Тьфу на них», — сказал Тихонов «СЭ».

Ранее сам Александр Лесун рассказал «СЭ», что не связывал свой уход из спорта с ситуацией в мире.