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Сегодня, 12:27

Тихонов назвал помойкой британские СМИ после заявления Лесуна о завершении карьеры

Сергей Федоров
,  
Владислав Флегонтов
Читать «СЭ» в
Александр Лесун.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ситуацию с олимпийским чемпионом по современному пятиборью Александром Лесуном.

Российский спортсмен в интервью британскому СМИ рассказал о завершении карьеры из-за проблем с федерацией, но журналисты связали его слова с политической ситуацией в мире.

«Подонки! А что еще сказать? ВВС — помойка! Что они себе позволяют? Тьфу на них», — сказал Тихонов «СЭ».

Ранее сам Александр Лесун рассказал «СЭ», что не связывал свой уход из спорта с ситуацией в мире.

Александр Лесун
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