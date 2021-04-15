Четыре российских пятиборца не выступят на турнире в Софии из-за контакта с зараженным коронавирусом

Четыре российских спортсмена пропустят третий этап Кубка мира по современному пятиборью из-за контакта с зараженными коронавирусом. Об этом говорится в заявлении Федерации современного пятиборья России, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

В заявлении сообщается, что в результате тестирования было выявлено трое заразившихся: два спортсмена из Казахстана и Италии и один тренер из Эквадора. Заболевшие и все, кто с ними контактировал, отстранены от участия в Кубке мира.

Таким образом, сборная России временно лишилась четырех спортсменов и шестерых тренеров. Вместе с заболевшими они ехать из аэропорта.