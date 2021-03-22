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Чемпионат Европы по современному пятиборью пройдет на футбольной арене «Нижний Новгород»

19:12

Чемпионат Европы по современному пятиборью 2021 года пройдет на футбольной арене «Нижний Новгород», а не на Нижегородской ярмарке, как планировалось ранее, утверждает ТАСС 22 марта.

Турнир пройдет с 4 по 12 июля. Кроме футбольной арены, соревнования также пройдут в бассейне «Дельфин» (плавание) и физкультурно-оздоровительном комплексе «Мещерский» (фехтование).

Чемпионат Европы 2020 года был отменен из-за пандемии коронавируса.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10966211

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