Чемпионат Европы по пятиборью-2020 отменен

Чемпионат Европы по современному пятиборью в 2020 году отменен, сообщает официальный сайт Федерации современного пятиборья России. Соревнования должны были пройти со 2 по 6 июля в венгерском Секешфехерваре. В июне их перенесли на сентябрь, однако в результате турнир пришлось отменить.

Чемпионат Европы-2019 проходил в британском Бате. Сборная России завоевала одну награду — золото в женской эстафете выиграли Анастасия Петрова и Екатерина Хураськина.