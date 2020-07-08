Современное пятиборье
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Чемпионат Европы по пятиборью-2020 отменен

8 июля 2020, 18:48

Чемпионат Европы по современному пятиборью в 2020 году отменен, сообщает официальный сайт Федерации современного пятиборья России. Соревнования должны были пройти со 2 по 6 июля в венгерском Секешфехерваре. В июне их перенесли на сентябрь, однако в результате турнир пришлось отменить.

Чемпионат Европы-2019 проходил в британском Бате. Сборная России завоевала одну награду — золото в женской эстафете выиграли Анастасия Петрова и Екатерина Хураськина.

Дополнительная информация:

https://pentathlon-russia.ru/news/3582.htm

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