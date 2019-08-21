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Чемпион Европы Савкин и чемпионка России Фахрутдинова будут выступать за Узбекистан

14:58

Два российских пятиборца — Александр Савкин и Алисэ Фахрутдинова — сменили спортивное гражданство. Как сообщает uznews.uz, они будут выступать за Узбекистан. Савкин ранее выигрывал чемпионат Европы, Фахрутдинова — двукратная чемпионка России.

Натурализация пятиборцев произошла в рамках подписанного между Федерациями современного пятиборья России и Узбекистана Меморандума о сотрудничестве.

Спортсмены улетели на учебно-тренировочные сборы в Новогорск, где готовятся к предстоящему чемпионату мира по современному пятиборью, который пройдет со 2 по 8 сентября в Будапеште.

Дополнительная информация

https://uznews.uz/ru/article/16505

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