Александр Лесун: «Не можем выйти на пик спортивной формы в тех условиях, которые нам предоставляют»

Олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по современному пятиборью Александр Лесун заявил, что руководство сборной России не принимает в расчет пожелания и просьбы спортсменов и личных тренеров относительно составления календаря сборов и соревнований.

— Единый календарный тренировочный план был составлен не совсем грамотно. Я, например, не смог получить график выступлений на этапах Кубка мира, который просил мой тренер, в результате чего получил «тяжелый» календарь, при котором между стартами было только три-четыре недели на подготовку, что, учитывая очень позднее начало этого сезона по причине затянувшегося лечения травмы ахиллова сухожилия, не позволило мне готовиться планомерно, — приводит слова спортсмена ТАСС — Проведение заключительного, перед чемпионатом Европы, сбора в Кисловодске было, на мой взгляд, основной ошибкой, после которой «посыпалась» почти вся команда. А мне в это время даже пришлось работать отдельно от команды, в одиночестве, что на самом деле неправильно. Участвовать в сборе в Кисловодске я не мог по ряду причин, связанных с физиологией моего организма и состоянием опорно-двигательного аппарата.

— Когда пришло понимание того, что тренировочный план не подходит?

— У меня очень опытный личный тренер, и мы сразу видели проблемы, которые могут возникнуть. Пытались обсудить это с руководством команды, с главным тренером. Они слушают личных тренеров, но не слышат и продолжали делать так, как считают нужным. Получается, что уже второй сезон мы не показываем высоких результатов.

— Но руководство федерации может заявить, что если ты отказываешься работать по планам сборной, то тебе и не место в ней. Такое возможно?

— А можно у него узнать, по планам каких тренеров мы должны работать? Авторитет и квалификация тренера зависят только от показанных его спортсменами результатов. А вот тут-то и проблема, так как все спортсмены, тренировавшиеся в сборной только у специалистов, или показали низкие результаты и не отобрались в состав команды, или «сломались» по здоровью. Уже долгие годы главный тренер вынашивает идею избавления от личных тренеров, с переводом всех спортсменов сборной на тренировочный процесс у специалистов по единому плану. А это, во-первых, не профессионально, так как уже лет двадцать весь спортивный мир строит подготовку сугубо на индивидуальном подходе, а во-вторых, как я и сказал ранее, у этих специалистов нет результатов, доказывающих их преимущество как профессионалов перед личными тренерами, которые, конечно же, намного лучше разбираются в подготовке и нуждах «своих» спортсменов. И я надеюсь, до этого не дойдет. Все-таки на носу Олимпийские игры и мы делаем все одно дело. Главное сейчас — покончить с экспериментами и нацелиться на достижение результата.

— Как отнеслись к критике со стороны президента федерации?

— Я прекрасно понимаю, что он от меня ждет и какие должны быть результаты. И я готов разделить ответственность за слабые результаты всей команды, у которой есть огромный потенциал.

Но я и мой личный тренер не можем выйти на пик спортивной формы в тех условиях, которые нам предоставляют. Просто есть нюансы, которые объективно не позволяют полноценно выстраивать работу.

Но положительные моменты, несмотря на плохое окончание сезона, тоже были. Выигран этап Кубка мира, результаты в фехтовании стали стабильнее, потому что мы поняли, как его улучшить. Так что оптимизма мы не теряем.