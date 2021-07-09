Аделина Ибатуллина: «После бега в +30 горят подошвы»

Россиянка Аделина Ибатуллина, ставшая шестой в женском турнире на чемпионате Европы по современному пятиборью в Нижнем Новгороде, подвела итоги соревнований и отметила уровень организации турнира.

— Чем могу быть довольна? Конкуром, — сказала Ибатуллина журналистам. — Лошадка попалась непростая, но я на самом деле впервые в жизни делала каждый прыжок осознанно, была сконцентрирована на выступлении. Из остальных видов даже не могу что-то приятное выделить. Но в целом — это большой опыт. Конечно, я масштабно недофехтовала по своим меркам. Если даже взять такой бег, как был в комбайне, не вдаваясь в его причины, и добавить три-четыре победы в фехтовании, которые я недобрала — пожалуйста, призовое место.

— Как оцените домашний чемпионат Европы в целом?

— Потрясающие условия нам предоставили в Нижнем Новгороде, я впечатлена. Пожалуй, никогда в карьере такого уровня организации не видела.

— А к жаре за 30 градусов были готовы?

— Мы приехали сюда из Каира, там температура была примерно такая же. Но климат в целом, конечно, другой. Мы бежали по асфальту, у меня до сих пор горят подошвы (смеется).

— Вы первой из россиянок выполнили условия отбора на Игры, но в Токио в итоге не едете.

— Свою реакцию я уже разместила в Instagram, пожалуй, больше сказать нечего. Конечно, от такого исхода опускаются руки, ведь вы представляете, чем мы здесь занимаемся и что ставим на кон. Половину моей жизни я отодвигаю на второй план личную жизнь, образование, что-то еще, и хочу за это что-то получать в ответ. Но что имеем, то имеем.

— Какие задачи стоят на этот сезон в целом?

— Если честно, в нынешнем году мы с тренером только налаживаем цикл подготовки, занимаемся исключительно соединением разных элементов. И процесс идет успешно, потому что мы видим, в чем проблемы. Это здорово. Раньше на юношеском запале можно было делать другую работу и организм вывозил совершенно другие нагрузки. Но я человек, я взрослею, специфика подготовки меняется.

Напомним, что Ибатуллина вместе с Гульназ Губайдуллиной и Софией Козловой выиграла серебро домашнего Евро в командном зачете.