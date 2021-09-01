Женская сборная России стала бронзовым призером в настольном теннисе на Паралимпиаде

Женская сборная России стала бронзовым призером Паралимпиады в настольном теннисе.

В полуфинале соревнований в Токио россиянки уступили сборной Нидерландов со счетом 1:2.

В первой партии, которая прошла в парном разряде, Виктория Сафонова и Маляк Алиева проиграли Фредерик ван Хооф и Келли ван Зон (10:12, 9:11, 11:3, 9:11). Во второй партии Сафонова выиграла у ван Хооф (11:7, 10:12, 11:5, 13:11). В решающей партии Раиса Чебаника не смогла победить Келли ван Зон (4:11, 5:11, 2:11).

Теннистки выступали в классах 6-8, где представлены спортсмены с травмами конечностей различной степени, но позволяющими играть стоя.

Финал женского командного турнира в настольном теннисе состоится завтра, 2 сентября, золото разыграют команды Китая и Нидерландов.

На счету сборной России 26 золотых, 17 серебряных и 35 бронзовых медалей на Паралимпиаде в Токио, команда занимает третье место в общем медальном зачете. На первом месте идет Китай (64-39-32), второй идет команда Великобритании (29-23-30).