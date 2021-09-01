Паралимпийские игры
Токио 2020
Медальный зачет
Новости   //    Паралимпийские игры   //    Токио 2020

Россиянка Павлова выиграла золото в плавании на Паралимпиаде в Токио

11:20

Россиянка Мария Павлова завоевала золотую медаль в плавании на Паралимпиаде в Токио.

В заплыве на 100 метров брассом Павлова показала результат 1.31,44. Второе место заняла американка Джессика Лонг (отставание — +3,38 секунды), третьей стала Тиффани Томас Кейн из Австралии (+3,58).

Спортсменки соревновались в категории SB7, в которую входят люди с различными формами инвалидности, включая церебральный паралич и ампутации.

Золотая медаль Павловой стала 27-й для России на Паралимпиаде в Токио. Также у россиян 18 серебряных и 35 бронзовых медалей.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Как живет Коля Лукашенко и кем он станет
Фото одинокого Зеленского на встрече в США высмеяли в Сети
Эндокринолог назвала внешние признаки гормонального сбоя
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд