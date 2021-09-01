Россиянка Павлова выиграла золото в плавании на Паралимпиаде в Токио

Россиянка Мария Павлова завоевала золотую медаль в плавании на Паралимпиаде в Токио.

В заплыве на 100 метров брассом Павлова показала результат 1.31,44. Второе место заняла американка Джессика Лонг (отставание — +3,38 секунды), третьей стала Тиффани Томас Кейн из Австралии (+3,58).

Спортсменки соревновались в категории SB7, в которую входят люди с различными формами инвалидности, включая церебральный паралич и ампутации.

Золотая медаль Павловой стала 27-й для России на Паралимпиаде в Токио. Также у россиян 18 серебряных и 35 бронзовых медалей.