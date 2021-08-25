Разыгран первый комплект медалей Паралимпиады
07:56
На Паралимпийских играх-2020 в Токио был разыгран первый комплект медалей.
Австрийка Анна Кизенхофер завоевала золотую медаль. Ее время — 3 минуты 52,45 секунды. Второй стала голландка Аннемик ван Влетен (3 минуты 54 секунды). Замкнула тройку итальянка Элиза Лонго Борджини (3 минуты 54,14 секунды).
Российская велосипедистка Тамара Дронова заняла в итоговом протоколе 39-ю строчку. Она преодолела дистанцию за 4 минуты 1,08 секунды.
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