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Разыгран первый комплект медалей Паралимпиады

07:56

На Паралимпийских играх-2020 в Токио был разыгран первый комплект медалей.

Австрийка Анна Кизенхофер завоевала золотую медаль. Ее время — 3 минуты 52,45 секунды. Второй стала голландка Аннемик ван Влетен (3 минуты 54 секунды). Замкнула тройку итальянка Элиза Лонго Борджини (3 минуты 54,14 секунды).

Российская велосипедистка Тамара Дронова заняла в итоговом протоколе 39-ю строчку. Она преодолела дистанцию за 4 минуты 1,08 секунды.

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Евгений Козинов все материалы автора

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